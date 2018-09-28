Saçmacı: "5 günlük süre içerisinde 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştık"

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kayserili hemşehrilerimizin 300 bin ziyaretçi sayısı Türkiye'de gerçekten iyi bir örnektir" dedi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde 21 Eylül'de açılan Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri ile ilgili olarak Mehmet Saçmacı yaptığı açıklamada 10 gün sürecek olan etkinlikte 300 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Saçmacı; "5 günlük süre içerisinde şuan 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Tabi bu fuar alanındaki 10 günlük Yöresel Ürünler Etkinliğinde daha önceki 300 bin ziyaretçi sayımızın rekorunu kırmak istiyoruz. Tabi bu Kayserili hemşehrilerimizin 300 bin ziyaretçi sayısı Türkiye'de gerçekten iyi bir örnektir. Bu tür etkinlikleri Türkiye'nin birçok şehrinde yapıyoruz. Tabi bu 300 bin kişilik ziyaretçi sayısı, kentteki birkaç esnafımızın ‘esnafa zarar veriyor' tezinden çok uzak. Kimse de bu ziyaretçi sayısını göz ardı edemez. Geçenlerde Suriyeli bir vatandaşın Türk ekonomisiyle alakalı yaptığı yorumdaki tezatlıkla aynı şey" diye konuştu.

"İsteriz ki Kayserili firmalar da katılsın"

Etkinlikte birçok şehirden katılımcıların olduğunu da kaydeden Saçmacı; "Fuarımıza Türkiye'nin birçok şehrinden yüzlerce katılımcı, binlerce çeşitle katılıyor. Bunların içerisinde Kayserili firmalarımız da var. İsteriz ki Kayserili firmalar buralara daha çok katılsın, kendilerine daha çok müşteri portföyleri oluştursun. Ama maalesef Kayserili firmalardan bu ilgi ve alakayı göremiyoruz. Yani ‘Kayserili firmalar yok' diye öngörüler kesinlikle yanlıştır. Önemli olan burada bütün herkesin gelip, yöresel ürünlerle alakalı bu tür etkinliklere katılması" ifadelerini kullandı.

Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri, 30 Eylül tarihine kadar açık olacak.