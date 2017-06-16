Safa Camii yeniden ibadete açıldı

Memduh Büyükkılıç’ın Cuma programlarında bu haftaki adresi Köşk Mahallesi oldu.

Başkan Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu ve semt sakinleri ile birlikte geçen yıl yaşanan yangın sebebi ile uzun zamandır tadilat aşamasında olan ve bugün yeniden ibadete açılan Safa Camiinde Cuma namazını eda ederek, mahalle sakinleri sohbet etti.

Safa Camiinin yeniden ibadete açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak halkımızın refah ve mutluluğu için her iş bizim işimiz diyerek sahip çıkıyor, destek veriyoruz.Yangın hadisesi ile zarar gören Safa Camii’nin tadilatına hayırseverlerimizin yanı sıra belediye olarak biz de destek verdik ve caminin yeniden cemaati ile buluşmasına vesile olduk.Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Forum Kayseri AVM’de Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan kağıt rölyef Sergisinin açılışını yapan Başkan Büyükkılıç, el emeği göz nuru eserleri tek tek gezerek eserler hakkında bilgiler aldı.