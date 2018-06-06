Genç Ortam Derneği Kayseri İl Temsilcisi Ömer Faruk Arslantürk Ziraat Bankası önünde yaptığı açıklamada; “ Güzel yurdumuz Türkiye son derecede önemli bir süreçten geçiyor. 24 Haziran seçimleri aziz milletimiz ve dünya mazlumları için bir dönüm noktasıdır. Biz biliyoruz ki, dünyada zalimlere dur diyecek, mazlumların göz yaşını silecek ve dünyaya huzur ve refahı, dün olduğu gibi bugün de temin edecek olan herkesçe kabul görmüş, Türkiye’dir. Böylesine önemli bir misyona sahip oluşumuz, şüphesiz güçlü bir ülke olmayı gerektirir" dedi.

Arslantürk, "Ülkemizin geçmişine baktığımızda , son yüzyıl içerisinde, milletimizin ne derece hakir görüldüğünü, Türkiyemizin hak ettiği bir biçimde imar ve idare edilmediğini, adeta demir parmaklıklar arasına mahkum edilişini gayet iyi biliyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Tarihler 2002’yi gösterdiğinde ve milletimiz bu makus gidişata dur dediğinde, artık güneş milletimizle beraber tüm dünyaya doğuyordu. Biz gençler olarak Millete Hizmet Anlayışı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, ülkemizin karanlıklardan aydınlığa çıkarılışını, 16 yıldır kesintisiz bir gayret ve üstün çaba ile Güçlü Bir Türkiye misyonuna erişmek için canla başla, gece gündüz, dur durak demeden her türlü yıldırma operasyonlarına ve ihanet teşebbüslerine rağmen Milletimize yapılan hizmetlerin sonucunda ülkemizin şahlanışını görüyor ve Safa Vakfı Gençliği olarak tüm Türkiye’deki şubelerimizde tüm varlığımızla beraber Durmak Yok Yola Devam inşallah diyoruz.

24 Haziran da yapılacak olan seçimlerde adayımız, AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını manen ve madden desteklediğimizi açık yüreklilikle ifade ediyoruz."