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Sağlık Bakan Yardımcısı Güven Kayseri Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.

Dr. Muhammet Güven, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundu.


Rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından karşılanan Dr. Muhammet Güven, daha sonra makama geçerek, Rektör Karamustafa ile bir süre görüştü. Dr. Muhammet Güven, Rektör Karamustafa'ya yeni görevinde başarılar diledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Güven, yeni kurulan Kayseri Üniversitesi'nin gelecekte şehre ve ülkeye önemli katkı vereceğine inandıklarını kaydetti ve Erciyes Üniversitesi'nden doğan Kayseri Üniversitesi'ne her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Sağlık Bakan Yardımcısı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kayseri Üniversitesi'nin gelişiminde Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'den destek beklediklerini kaydetti.

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