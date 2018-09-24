Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'den ERÜ'ye Ziyaret

Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney'e 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundu.

Rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından karşılanan Dr. Muhammet Güven, makama geçti. Burada Rektör Prof. Dr. Çalış'a yeni görevinde başarılar dileyen Dr. Muhammet Güven, en son rektörlük görevinde bulunduğu Erciyes Üniversitesi'ne her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Rektör Çalış ise Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisine üniversiteye bundan sonra verecekleri destekler için teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Çalış, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'e hat sanatı tablo hediye etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne geçen Dr. Muhammet Güven, Başhekimlik görevine yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Güney'e 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundu. Başhekimlik makamında Başhekim Güney, hastane çalışmaları hakkında Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'e kısa brifing verdi.