Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte üniversite idarecileri ve personelle vedalaştı.

Senato Salonu’nda düzenlenen veda toplantısında konuşan Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Bakan Yardımcılığı görevini başarıyla yapmaya çalışacağını söyledi.

Prof. Dr. Meşe, “Bu görev sizin için ne kadar sürpriz olduysa da, benim için de sürpriz oldu. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Burada görev yaptığım sürece bana her türlü desteği veren akademik, idare personel, herkese çok teşekkür ediyorum. Atandığım görev zor bir görev. Fakat bu görevi en iyi şekilde, alnımın akıyla yapmaya çalışacağım” dedi.

Konuşmanın ardından üniversite idaresinde bulunan öğretim üyeleri, Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe’ye çiçek takdim etti.

1973 Kayseri doğumlu olan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin özgeçmişi şöyle:

Üniversite:

Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1991-1997)

Uzmanlık Eğitimi:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (1997-2002)

Öğretim görevlisi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2002-2004)

Yard. Doç. Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2004-2006)

Doktora: Hollanda Nijmegen Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Medikal Mikrobiyoloji Bölümünde İnfeksiyon Kontrolü (2004-2010)

Doç.Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2006-2010)

Prof.Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2010-.....)

KURUM İÇİ GÖREVLER

1. Enfeksiyon Kontrol Doktoru-(2003-...) Türkiye’de hastane enfeksiyonlarını önleme konusunda yurt dışında doktora yapan ilk hekimim ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda yaptığım çalışmalarla, hastane enfeksiyon oranları %10’larda %5’e gerilemiştir. Bu oranlar da gelişmiş ülkelerde ki oranlardır.

2. Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanı-(2009-..) Ülkemizde Hastane Enfeksiyonlarını Önleme konusunda yüksek lisans ve doktora programını başlatan ilk kurullardan biriyiz. Bu konuda ülkemize eğitimli insan gücü yetiştirme gayrentindeyiz. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından da 2017 yılı içinde “Hastane Enfeksiyonlarını Önleme” öncelikli alanlar içerisine alınmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hekim ve Hemşire Sertifikasyon Programlarında eğitici olarak görev yapmaktayım.

3. Başhekim Yardımcılığı-(2010-2016): Yoğun Bakımların tescili, hastane yapılanması, yoğun bakımlarda enfeksiyon kontrolü, ameliyathanelerde enfeksiyon kontrolü konularında çalıştım. Ayrıca, Beslenme Kurulu Başkanlığı, Pandemi İzleme Kurulu başkanlığı yaptım.

4. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği-(2014-...)

5. Dekan Yardımcılığı-(2016-2018): Tıp Eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısı olarak görev aldım ve Tıp Fakültesinin eğitim kalitesinin geliştirilmesi çalışmalarında bulundum. Ulusal Tıp Eğitimi ve Akreditasyon Derneği tarafından Tıp Fakültemizin yeniden akreditasyonu çalışmalarında aktif olarak çalıştım ve yaptığımız çalışmalar sonucunda Tıp Fakültemiz 2018 yılında tekrar akredite edildi. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimizi, eğitimlerinin ilk yıllarında bilimle buluşturmak ve Ülkemizin geleceğine genç bilim insanları yetiştirmek için başkanlığını yaptığım “Bilim İnsanı Yetiştirme Grubunu” kurduk. Bu grupla ilk proje çalıştayımızı yaparak, Tıp Fakültemizin öğrencilerini projelere dahil ettik. Bu çalışmalarımızı, bu yıl ortaokul ve lise düzeyine çekmeyi planlıyoruz.

6. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanı-(2016-..)

7. Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyon Üyeliği-(2016-...)

8. Erciyes Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği-(2018-...)

9. Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı-(2018-) Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 10 Araştırma Üniversitesinden biri olan Üniversitemizin, Sağlık Araştırma Merkezlerinden (GENKÖK, Aşı Araştırma ve İlaç Araştırma) sorumlu Rektör Yard. olarak görev yaptım. Amacımız Türkiye’nin yerli ilaç ve aşısını ve tıbbi cihazlarını üreten bir Ülke olması ve sağlıkta dışa bağımlılığı azaltmaktır. Bu amaçla Üniversitemizin sağlık ve mühendislik alanındaki genç araştırmacılarını bir araya getirerek “Sağlıkta İnnovasyon” toplantısı düzenledik.

KURUM DIŞI GÖREVLER

Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Enfeksiyon Kontrol Hekim ve Hemşire Sertifikasyon Programı Eğiticiliği

BİLİMSEL KURULUŞLARDA GÖREVLER

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği-(ESCMID)-Hastane Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreterliği

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (EKMUD)-Sepsis Grup Başkanlığı

BİLİMSEL FAALİYETLER

ULUSLARASI YAYIN: 165

ULUSAL YAYIN: 132

ULUSAL VE ULUSLARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA KONUŞMA: 102

ULUSAL VE ULUSLARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

H-İndeksi: 30, ATIF: 2596

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği-EKMUD

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Cerrahi ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım Derneği

ÖDÜLLER

Hastane İnfeksiyonları Derneği Kongresi 2002-Posterde Mansiyon Ödülü

Hastane İnfeksiyonları Derneği Eğitim Programı 2003-Genç Araştırmacı Eğitim Bursu

Hastane İnfeksiyonları Derneği Kongresi 2004-Posterde Mansiyon Ödülü

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012-Poster Bildiri Birincilik Ödülü

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2014-Poster Bildiri Birincilik Ödülü

VI. EKMUD Kongresi 2016-Standart Sözlü Sunum İkincisi-Ulu Kılıç A, Gündoğdu A, Kılıç H, Alp E. Standart bakteriyofaj kokteyllerinin VRE patojenlerine karşı in vitro aktivitelerinin karşılaştırılması. SS-003. 6. Türkiye EKMUD Kongresi 11-15 Mayıs 2016

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında en çok atıf alan öğretim üyesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında en çok en çok atıf alan öğretim üyesi öğretim üyesi

BİLİMSEL PROJELER VE GÖREVLERİM:

Yoğun bakım ünitelerinde Acinetobacter baumannii kolonizasyonu için risk faktörleri ve moleküler epidemiyolojisi-TÜBİTAK projesi-1002 Proje yürütücüsü-2004

Yoğun bakım ünitelerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonu için risk faktörleri ve moleküler epidemiyolojisi-TÜBİTAK projesi-1001 Proje yürütücüsü-2004

Ağır sepsis ve septik şokta kortizol replasmanı-E.Ü.T.F. –BAP-Yardımcı araştırmacı-2004

Hematolojik maligniteli hastalarda santral venöz kateter enfeksiyonlarının tanısında farklı yöntemlerin karşılaştırılması- E.Ü.T.F. –BAP-Yardımcı araştırmacı-2004

Akut menenjit ve meningoensefalit olgularında hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi- E.Ü.T.F.-BAP-Yardımcı araştırmacı-2008

HIV-AIDS hastalarında antiretroviral direncin araştırılması E.Ü.T.F.–BAP-Yardımcı araştırmacı-3540-2011

Karbapeneme dirençli Acinetobacter baumannii ile farelerde oluşturulan deneysel sepsiste tedavi seçenekleri- E.Ü.T.F –BAP-Proje yöneticisi, 3649-2011

Steroid verilen farelerde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae sepsisinde tedavi seçenekleri-BAP projesi,3615-Araştırmacı-2011

Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii ile farelerde oluşturulan deneysel sepsiste doripenem ve kombinasyonları ile tedavi seçenekleri, TÜBİTAK hızlı destek projesi, 11S529,-Araştırmacı-2011

Acinetobacter baumannii suşlarının direnç genlerinin tanımlanması-BAP-Araştırmacı-4059-2012

Hematolojik maligniteli hastalarda karbapenem dirençli gram negatif bakteri kolonizasyonun araştırılması-BAP projesi-Araştırmacı-5026-2014

Yoğun Bakım Ünitelerinde Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakteri Kazanımı İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi-BAP projesi-5040-2014

Ağır Sepsis Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisi-TÜBİTAK 1001 Projesi-Yürütücü

Farelerde oluşturulan deneysel diyabet modelinde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae’ya bağlı yumuşak doku enfeksiyonu ve antibiyotik tedavisi-TÜBİTAK 1002 projesi, 114S896-15.12.2014-15.12.2015 Araştırmacı

Hastane Atık Sularının Karıştığı Şehir Kanalizasyon Sisteminin Arıtma Öncesinde ve Sonrasında GSBL Üreten E. coli ve Pandemik O25-ST131 Klonu Bakımından Taranması-TÜBİTAK 1002 projesi, Proje No: 114S893-2016 Araştırmacı

Yoğunbakım Ünitelerinde mikrobiyom bulaş ağının çıkarımı için hesaplamalı kaynak izsürümü yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi-Proje No:115E998-TÜBİTAK 3501-Kariyer-Danışman