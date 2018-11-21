Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Meşe, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Dr. Emine Al Meşe Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yaşam merkezlerini sağlıklı yaşam merkezleri olarak tanımladı.

Dr. Emine Alp Meşe, Bakanlık bürokrasisi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Bakanlığın hedeflediği sağlıklı yaşam kültürünü yerleştirmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin örnek çalışmalar yaptığını ifade eden Prof. Dr. Meşe, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni de gezdi ve sosyal yaşam merkezlerini sağlıklı yaşam merkezleri olarak tanımladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, sosyal yaşam merkezlerinde ücretsiz mamografi çekilmesi için de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacaklarını kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in 3,5 yılda şehrimize kazandırdığı ve her ilçeye yapılan 18 sosyal yaşam merkezi sağlıklı yaşam için de çok önemli görev üstleniyor. Dr. Emine Alp Meşe, bakanlık bürokratlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek sağlıklı yaşam kültürünün oluşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösterdi. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'ndan Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin Kayseri'yi iyi tanıdığını belirterek, Eski Rektör Prof. Dr. Muhammed Güven ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı olmalarının Kayseri için şans olduğunu dile getirdi. Başkan Çelik, Kayseri'nin sağlık alanında da cazibe merkezi olması için uyum kültürü içinde ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe de saha ziyaretlerine memleketinden başlamak istediğini ve bu yüzden Kayseri'ye geldiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı olarak asıl hedeflerinin koruyucu sağlık hizmeti anlamında sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Meşe, “Bu konuda belediyelerimizin desteği bizim için çok önemli. Kayseri bu konuda şanslı bir şehir. Çünkü sağlıklı yaşam kültürünü yerleştirmiş bir belediye var. Sosyal yaşam merkezlerini ve sizin yürüyüş aktivitelerinizi çok yakından takip ediyorum. Bu konuda Kayseri şanslı bir şehir. Belediyecilik hizmetleri konusunda çok iyi bir seviyede. Ben pek çok yerde yaptığım toplantılarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri örnek gösteriyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ziyaretin ardından Dr. Emine Alp Meşe ve Bakanlık Bürokratlarına Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezdirdi. Fitness salonları, yüzme havuzları gibi birimleriyle sosyal yaşam merkezlerinin sağlıklı yaşama katkısını yerinde gören Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, “Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek belediyecilik hizmetleri yapıyor. Pek çok yerde sosyal yaşam merkezleri var. Bu merkezler sayesinde insanlarımızın aktivite sıklığı artmış oluyor. Çünkü hareketsiz yaşam çağımızın önemli bir problemi. Hareketsiz yaşam pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunların başında obezite geliyor. Obezitenin olması diyabeti, hipertansiyonu, kalp damar hastalıklarını ve kanseri beraberinde getiriyor. Bunlar da halkımızın hayat kalitesini düşürüyor ve erken ölümlere neden oluyor. Belediyelerimizin bu tür hizmetleri takdire şayan. Halkımız düşük ücretlerle buralardan kolaylıkla faydalanabiliyorlar. Bu büyük bir şans. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok modern bir tesis. Bizim açımızdan örnek bir belediyecilik” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de insana yatırıma öncelik verdiklerini ve şehir konforunun yanında her bireyin yaşam kalitesini artırmak için de gayret gösterdiklerini kaydetti. Dr. Emine Alp Meşe'nin ziyareti sırasında sosyal yaşam merkezlerinin çok önemli bir hizmeti daha gerçekleştireceği belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuyla ilgili teklifi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın mamografi cihazlarının tüm illerde bulunduğunu ve bu konuda mobil hizmetler de yaptıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, “Kadınların mamografilerini düzenli yaptırması ve meme kanserinin erken teşhisi çok sayıda ölümü önleyecektir. Tamamen ücretsiz bir hizmet. Sosyal yaşam merkezlerinde de bu hizmetin verilmesini planlıyoruz” dedi.