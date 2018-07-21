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21 Temmuz 2018 10:07

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kayseri’yi ziyaret etti

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kayseri’yi ziyaret etti

21 Temmuz 2018 10:07

Dr. Doğan Ünal ve Ankara Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.



Prof. Dr. Ünal ve Prof. Dr. Ercan’a ziyarette, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Reşat Kaya, Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Oktay Yetişkin, Kayseri Şehir Hastanesi Yüklenici Firma YDA İşletme Direktörü Op. Dr. Mehmet Akif Yücel ve sağlık idarecileri eşlik etti.



Müsteşar Yardımcısı Ünal, İlk ziyareti Kayseri Şehir Hastanesine gerçekleştirdi. Maket önünde kısa bir tanıtımdan sonra servisler, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, poliklinikler ziyaret edilerek yetkililerden bilgi aldı.



Ardından Yurt Dışı Operasyon Lojistik Merkezi olması planlanan alan, Emel- Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği, Kayseri Göz Merkezi ve Seyyid Burhanettin ek binasında bulunan Tamirhane de inceleme ve değerlendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.




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