Sağlık çalışanları bilimsel araştırmalar için işbirliği yapacak

Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonunda Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıkta İnovasyon, Girişimcilik ve Proje Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyuma İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sempozyumun amacının sağlık alanında proje patenti, araştırma ve geliştirme çabasında olan herkesin bilgiye erişimini sağlayarak desteklemek istediklerini belirtti.

Üniversite de proje değerlendirmeleri yaparken eksikliklerinin birlikte çalışamamak olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Türkiye’de bakanlığımız bildiğiniz gibi 2003 yılında ‘Sağlık’ta Dönüşüm Projesi’ ile yenilikler gerçekleştirdi. Bu reformlarda sistemde köklü bir değişiklik yaşandı. 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başlaması ile sağlık alanında meydana gelen hızlı değişim AB sağlık politikalarına etki etti. Reform kapsamına alınan sağlık sektörü ne kadar emek verici bir iş olsa da sağlıkta dönüşüm programının aşıladığı gibi sağlık hizmetlerinin hakkaniyete uygun, kaliteli, ulaşılabilir ve sürdürebilir bir biçimde sunulmasında sektör de ki teknolojik gelişmeler göz ardı edilemez bir öneme sahipti. Tıp biliminin evrimleşmesine baktığımız zaman son dönemde 3 yönden evrilmeye başlandı. Birincisi kişilerin ve ırkların genetik farklılıkların tespit edilmesi ve bunların üzerine yapılan çalışmalar. İkincisi ise yeni bir dünya keşfettik mikrobiyata. Üçüncüsü ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp biliminin bilinmeyen taraflarına yönelik yapılan çalışmalardır. Bunların yanında ilaç dünyası, medikal cihazlar ve yazılım sektöründe baş döndürücü ilerlemeler devam ederken bizlerin yaya kalmaması adına bilgiyi entegre eden inovatif bakış açısını geliştirmemiz gerekmektedir. Üniversite de proje değerlendirmeleri yaparken eksiğimizin birlikte çalışamamak olduğunu gözlemledim. Biz doktorların biraz mühendis bakışına, mühendislerimizin de doktor bakışına ihtiyacı vardır. Bu sempozyumun amacı sağlık alanında proje patenti, araştırma ve geliştirme çabası olan herkesin bilgiye erişimini sağlamak ve desteklemektir. Burada daha önce biyomedikal alanında uğraşan hocalarımızla toplandığımızda çok değerli fikirlerin olduğunu, ancak inovasyon eksikliğini gözlemledim” diye konuştu.