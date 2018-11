Sağlık Camiası Kayseri'de Kayseri'de toplandı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda, sağlık camiası bir araya gelirken, 2018 verimlilik uygulamaları, hasta ve sağlık çalışanlarının hakları, sağlık bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi, sağlık alanındaki istatistikler ve yoğun bakım verileri masaya yatırıldı.

Kamuda zaman ve kaynak israfının önüne geçmek için dikkat çeken projelere imza atan Sağlık Bakanlığı, Kayseri'de önemli toplantılar gerçekleştirdi. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas ve Yozgat İl Sağlık Müdürlükleri ve sağlık tesislerinde görev yapan hastane yöneticileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Bugün burada hastanelerimizin bina yapılarının daha verimli kullanılabilmesi, tıbbi cihazlardan ameliyathanelere, yoğun bakımlardan acillere, mali konularından sarf kullanımlarına, laboratuvar hizmetlerinden genetik hizmetlerine, hastane giriş çıkışlarından hasta oturma alanlarına kadar her türlü hastane ortamının daha efektif kullanılabilmesi için değerlendirmeler yapılacaktır. Bu değerlendirmelerde bakanlığımızın Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Verimlilik ve kalite uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan verimlilik kriterleri ele alınacak olup, toplantı Hastanelerimizin dünya standartlarında hizmet verebilmesi için yol gösterici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin sağlık şehri olduğunu söyleyen Benli, “Anadolu'muzun parlayan yıldızı sanayi ve sağlık şehri, ülkemizin en büyük şehir hastanelerinden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin bulunduğu Kayseri'de verimlilik uygulamaları bölge toplantısının yapılmasını uygun gören bakanlığımıza çok kıymetli Kamu Hastane hizmetleri genel müdürümüze ve bakanlığımızın tüm personeline, uzaklardan ve yakınlardan toplantımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Naim Ata da, “Verimlilik ve uygulamalarındaki asıl amaç kalitenin en üst seviyeye yükseltilmesidir. Biz an itibariyle 72 ile ulaşmış durumdayız. Geriye Ankara ve İstanbul kaldı. Biz bu çalışmalara başladığımız andan itibaren ‘verimlilik. gov. tr' adı altında bir site kurduk ve bu sitede hastanelerin her türlü faaliyetleri hakkında her türlü istatistiki ve sayısal veriler var. Biz bunları daha da ileri yükseltip işin niceliksel boyutundan niteliksel boyutuna geçmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bir sonraki hedefimiz yapılan sağlık hizmetinin niteliğini artırmak ve niteliğini ölçülebilir seviyeye getirmektir” ifadelerini kullandı.