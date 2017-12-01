Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 10:21

Sağlık Müdürlüğü kendi ambulans tamirhanesini kurdu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, bozulan ambulansların hemen tamir edilmesi için tamirhane kurdu.

Sağlık Müdürlüğü kendi ambulans tamirhanesini kurdu

01 Aralık 2017 10:21

Tamirhanede, ambulansların tamirinin yanı sıra bozulan sağlık malzemeleri yapılıyor ve sağlık merkezlerinin eksiklikleri gideriliyor.


Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Ambulans Servisi, kent merkezinde ve ilçelerde toplam 60 ambulans ile vatandaşların zor zamanlarında imdadına yetişiyor. 30 istasyonda 35’i doktor 570 personel ile kent merkezinde ortalama 5 buçuk dakikada hastaya ulaşan ekipler, koordine içerisinde hastayı en yakın hastaneye ulaştırıyor.


Bu sırada ambulanslarda yaşanan sıkıntıların çözülmesi için daha önce kurulmuş olan tamirhaneyi güçlendiren ve ekip sayısını artıran İl Sağlık Müdürlüğü, 7/24 esasına göre yolda kalan ve arıza yapan ambulanslara müdahale ederek, çalışmasını sağlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    13°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    16°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç