Kayseri’de yaşayan 76 yaşındaki Adil Öztürk, 15 Temmuz hain darbesinin yaşandığı gece, ’İhtilal oldu’ bağırtılarını duyduktan sonra paniğe kapılarak dengesini kaybetti. Sakat olan ayağı iki yerden kırılan Öztürk, 2 yıldır yatağa mahkum olduğunu belirterek yeniden yürüyebilmek için yardım istedi. ’Yardım’ sesine duyarsız kalmayan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Öztürk ailesini ziyaret etti. Adil Öztürk ile sohbet eden Benli, kendisini muayene etti. Adil Öztürk’ün tedavisine Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’nde devam edileceğini kaydeden Benli; "Adil amcamızın 15 Temmuz’da rahatsızlanıp yatalak olduğunu okuduktan sonra ziyaret etmem gerektiğini ve yerinde görerek neler yapabileceğimiz hakkında ön bilgi edinmek için geldik. Adil amcamız aynı zamanda bir kalp hastasıdır. İleri düzeyde kalp yetmezliği ve bypasslıdır. Evde sağlık hizmetlerimizin takibinde olan bir hastadır. Uzun süre yatmaya bağlı kas güçsüzlüğüne bağlı ayağa kalkamama durumu mevcuttur. Bunu inşallah Kayseri Şehir Hastanemizde Fizik Tedavi Bölümümüzle görüşerek orada tedavisine devam edeceğiz" diye konuştu.

"Allah razı olsun"

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Adil Öztürk ise; "Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ederim. Verilen lokma unutulur mu? Bir lokma unutulmaz. Onu da adam olan unutmaz. Deveyi de devirsen onu da unutur. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinize uzun ömürler versin. Doktorumuz gelerek benim halimi hatırımı sordu. Beni muayene etti. Bundan daha iyisi ne olacak ki?" ifadelerini kullandı.