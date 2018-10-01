Sağlık personeline verilen 'Farkındalık' eğitimleri devam ediyor

Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın talimatları gereğince İl Sağlık Müdürlüğü hekim ve yardımcı sağlık personeline yönelik çeşitli farkındalık eğitimleri veriliyor.

Eğitimler çerçevesinde Ruh Sağlığı Birimi tarafından 1. oturumu Nisan ayında yapılan “Otizm Spektrum Bozukluğu”, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme” ve “Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme” konularındaki farkındalık eğitimleri, Eylül ayında yapılan 2. Oturumla tamamlandı.

2 oturumdan oluşan farkındalık eğitimlerinde, Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Hemşire Eyza Küçük “Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme”, Psikolog Elvan Yükseloğlu “Otizm Spektrum Bozukluğu”, Sosyal Çalışmacı Ezgi Yalım Polat ise “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme“ konularında sunum ve anlatım yaptı.