İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık personeline verilen 'Farkındalık' eğitimleri devam ediyor

Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları gereğince İl Sağlık Müdürlüğü hekim ve yardımcı sağlık personeline yönelik çeşitli farkındalık eğitimleri veriliyor.

Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın talimatları gereğince İl Sağlık Müdürlüğü hekim ve yardımcı sağlık personeline yönelik çeşitli farkındalık eğitimleri veriliyor.


Eğitimler çerçevesinde Ruh Sağlığı Birimi tarafından 1. oturumu Nisan ayında yapılan “Otizm Spektrum Bozukluğu”, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme” ve “Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme” konularındaki farkındalık eğitimleri, Eylül ayında yapılan 2. Oturumla tamamlandı.


2 oturumdan oluşan farkındalık eğitimlerinde, Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Hemşire Eyza Küçük “Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme”, Psikolog Elvan Yükseloğlu “Otizm Spektrum Bozukluğu”, Sosyal Çalışmacı Ezgi Yalım Polat ise “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme“ konularında sunum ve anlatım yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.