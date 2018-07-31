Sağlık Sen Genel Kurulu yapıldı

Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul, Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Kayseri Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, Nevşehir-Niğde-Kırşehir-Kırıkkale-Ankara 2 no’lu Sağlık-Sen Şube Başkanları ve Yönetim Kurulları, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Memur Sen’e Konfederasyonuna bağlı diğer sendika Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, davetliler ve delegelerin katılımı ile yapıldı.

Genel Kurul Divanın oluşumu Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Sonrasında Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan’ın açılış konuşmasını yaptı ve protokol konuşmaları ile devam edildi. Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Mali Rapor okunarak tüm delegasyonun onayı ile kabul edildi.

Seçime tek liste halinde giren mevcut Başkan Mahmut Faruk DOĞAN güven tazeleyerek tekrar Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanlığına seçildi.

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu şu şekilde:

Mahmut Faruk Doğan, Erdal Yıldız, Nazim Akarsu, Hakan Keser, Cevdet Gökmen Atabey, Abdullah Dursun, Mustafa Çamur.