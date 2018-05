Hemşirelik mesleğinin büyük fedakarlıklar getirdiğinin altını çizen Başkan Doğan, hemşirelerin sorunları ile ilgili çözüm yollarının bulunması gerektiğini belirtti. Hemşirelerin aynı zamanda bir eş ve anne olduklarının da altını çizen Doğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Hemşirelik mesleği hayatı kutsal bir emanet sayarak eşsiz bir fedakarlıkla insanımıza hizmet eden sağlık ailesinin en değerli varlıkları şüphesiz hemşire arkadaşlarımızdır. İnsan denildiğinde acılarını, yorgunluklarını, kırgınlıklarını, uğradığı haksızlıkları geride bırakıp derde derman olmak için çırpınmak gerçekten yüce bir ruh gerektirir. Hemşire arkadaşlarımızda da bu ruh bütünüyle vardır, hemşirelik mesleği de bunu gerektirmektedir. Herkes için önce can sonra canan gelirken sağlık çalışanları arkadaşlarımız için her zaman önce canan gelir. Çünkü bizim mesleğimiz tamamen kendi vicdanımızla alakalıdır. Bir yoğun bakımda, bir çocuk yoğun bakımda, bir yetişkin yoğun bakımda birebir hemşireler hastalarımızla baş başa kalır. Bunun denetimi tamamen vicdanıyla alakalı olduğu için hemşirelik mesleği o yüzden kutsal bir meslektir. Bu mesleği icra eden arkadaşlarımızın da bazı sorunları vardır. Bu sorunların da özellikle giderilmesi konusunda Hemşireler Günü’ne istinaden değil bütün 365 günde Kayseri Sağlık Sen olarak hemşirelik mesleğinin sorunlarını dile getirmekteyiz. Hemşire arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. En önemli sorunlardan biri de hemşireler aynı zamanda bir anne, eş, çalışan olduğu için çocukları var. Bu bebekleri ve çocuklarına bakmaları için şuanda Kayseri Şehir Hastanesi’nde en büyük eksiğimiz kreş yok. Orada 5 bine yakın bir sağlık çalışanı olacak ve yüzde 70’i hemşire olacak. Bu hemşire arkadaşlarımızın da çocuklarını güvenle bırakacakları bir kreşimiz yok. Bu büyük bir eksiklik. Yıpranma payı hala bütün sağlık çalışanlarına hala çıkmadı. Biz bunu 4 gözle bekliyoruz. Bunu da önümüzde ki süreçte cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözü yerde kalmaması düşüncesiyle bunu Sağlık Bakanlığımızdan tekrar tekrar istiyoruz. Bakanlığmızın bakanlar kurulu imzasına açıldı diye bir mesajı var. bunun bir an önce icraata dökülmesi hususunda bir şeyler bekliyoruz. İkinci olarak da sağlık gece gündüz 24 saat hizmet veren bir meslek dalıdır. Çalışan arkadaşlarımızın maaşları oldukça düşük. Arkadaşlarımızın emeği kesinlikle bir ücretle karşılanmaz. Yani dünyanın parasını verseler bu emeğin maddi olarak karşılığı olmaz. Bu işlerde de maddi olarak bir doyum olması gerekiyor. Motivasyonun da bir şekilde sağlanması gerekiyor. Hemşire arkadaşlarımızın maaşları düşük. Ek ödemelerimizin emekliliğimize yansıtılması konusunda gerekli idarelerden bu konuda desteklerini bekliyoruz. Biz burada meslekte uzmanlaşma, branşlaşma istiyoruz. Diğer hekimlerde olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de acil hemşiresi, genel cerrahi gibi hemşirelik uzmanları istiyoruz. Branşlaşma olursa hemşirelerimizde bir sorunları giderilmiş olur. Türkiye gündeminde yer alan diğer önemli bir konu şiddet konusudur. Biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Biz sağlık çalışanları hep empati yapıyoruz. Diyoruz ki çocukların yerine kendi çocuklarımızı, hastaların yerine de kendi hastalarımız olan anne ve babalarımızı koyuyoruz. Vatandaşlarımızdan kendilerini hemşire olan arkadaşımızın yerine koymalarını istiyoruz. Bu şiddet konusunda kesinlikle şiddete başvurulmaması konusunda kesinlikle diyalog şeklinde çözülmesini ve şiddete başvuranların da en ağır cezalar ne ise onun verilmesini talep ediyoruz."

Hemşirelik mesleğindeki sorunların sadece bugüne istinaden değil 365 gün üzerinde çalışılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Sağlık Sen Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan; "Çünkü hemşireler kolay yetişmiyor. Hemşirelik mesleği kolay olarak yetiştirilen bir meslek değildir" dedi.