Sağlık Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendikacılığın bir mücadele işi olduğunu dile getirerek yıpranma payı hakkının bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşacağını ifade etti. Başkan Doğan, "5 yıl önce Sağlık Sen’in organize etmiş olduğu ebeler, hemşireler ve anneler günü programında Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarına vermiş olduğu bir sözdü yıpranma payı. Biz sağlık çalışanları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Yıpranma payı yıllardır beklenilen bir şeydi. Yıpranma payı Sağlık Sen kazanımıdır. Sendikacılık bir mücadele işidir ve bu mücadele zaman almaktadır. Bu mücadelemiz esnasında biz o zaman Cumhurbaşkanımızdan üç söz daha almıştık. Birinci olarak çalışanlara kreş hakkı, ikinci olarak lisans tamamlama hakkı ve üçüncü olarak da yıpranma payı sözünü almıştık. Bizim en çok üzerinde durduğumuz yıpranma payı inşallah bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşacaktır. Bizler bu konudan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yıpranma payının geçmişe dönük olarak da uygulanmasını istediklerini belirten Sağlık Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendika olarak genel merkezin bu konuda ciddi anlamda çalıştığını vurguladı. Başkan Doğan, “ Yıpranma payı sağlık çalışanlarının gerçekten beklediği bir şeydi ama bizim şuanda ki torba yasa da çıkacak olan yıpranma payından bir beklentimiz de var. Geçmişe dönük olmasını istiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyoruz. Yıpranma payı ile ilgili sağlık çalışanları şuan ki yasa tasarısında görünenden 5 yıla bir olarak gözüküyor. Yani en az 60 gün yıpranma payı hakkı verilecek. Biz bu konuda geçmişe dönük yapılması konusunda şuanda genel merkezimiz ciddi anlamda bir çalışma yapmaktadır. Şuana kadar geldiği nokta burasıdır. Sendikacılık anlamında bir çığır açmış durumdayız. Sağlık Sen olarak gerçekten biz sağlık çalışanları adına kazandığımız yıpranma payını mutlulukla karşılıyoruz” diye konuştu.