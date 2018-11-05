Sağlık-Sen'in teklifi ile Şehir Hastanesinde gazi ve şehit yakınları destek masası kuruldu

Kayseri Şehir Hastanesinde Gazi ve Şehit yakınlarının iş ve işlemlerini takip etmek, hastanede yardımcı olmak maksadıyla Kayseri Sağlık Sen'in teklifi ile “Gazi ve Şehit Yakınları Destek Masası” kuruldu.

Bu kapsamda hastaneye müracaat eden Gaziler, yakınları ve Şehit yakınlarının birimde çalışan memurlar yardımı ile sıra beklemeden tüm hizmetlerden hızlı bir şekilde yararlandıklarını belirten Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, şunları belirtti:

“Bu vatanın birlik ve bütünlüğü için şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve bu uğurda uzvunu feda eden gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara vefa borcumuzu ödemek mümkün değil. Onlara duyduğumuz minneti, şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine ve gazilerimize sahip çıkarak, onlara gerekli ilgiyi ve saygıyı gösterip yalnız olmadıklarını hissettirmekle mümkündür.”

Sağlık Bakanlığının harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile ailelerinin sağlık hizmetinden öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda genelge ile düzenleme yaptığını anımsatan Doğan, “Sendikamız bünyesinde daha öncesinde şehit ve gazi yakınları komisyonu kurmuştuk, başkanlığına da kendisi de şehit yakını olan Sami Doğan beyi getirmiştik. Komisyonumuz hastane yönetiminden, Şehir Hastanesinde ailelerimizin iş ve işlemlerinde yardımcı olmak amacıyla yardım masası kurulması talebinde bulundu. Hastane yönetimimizde buna duyarsız kalmayarak hızlı bir şekilde yardım masasını oluşturdular. Şehir Hastanesi yönetimine teşekkür ederiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi gazi ve şehit yakınları destek masası genel hastane zemin katta hizmet veriyor.