Sağlık turizminde yapılması gerekenler masaya yatırıldı

Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı işbirliği ile Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz başkanlığında yapılan toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yahyalı, Develi, Sarıoğlan ve Özvatan Kaymakamlıkları, Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Hastane Temsilcileri, Kayseri Sağlık Turizm Derneği, Kayseri Erciyes A.Ş., Bayramhacı Mahalle Muhtarı, Hacıveli Kaplıcaları ve Kayseri'de faaliyette bulunan Seyahat Acenteleri ve otel temsilcileri katıldı.

Toplantı da konuşan Vali Yardımcısı Uslanmaz, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de sağlık turizmi çok önemlidir. Şehrimizde sağlık alt yapısı oldukça iyi ve gelişmiş durumda. Sağlıkta alternatif tıp da ilimizde oldukça önemli yer tutmaktadır. Kurum, kuruluşlar, ve ticaret erbapları olarak Kayseri turizmini canlandırmak için elimizden geleni yapmamız gerekmektedir. Sehrimizde sağlık turizmini daha da önemli yerlere getirmenin çalışmalarını yapmalıyız" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş, "Turizm artık deniş kum güneş değildir. turizm tarihine baktığımız zaman sağlık turizmi ile başlamıştır. Savaşta yaralı olanlar kaplıcalarda tedavi görmüştür. Turizmin başlangıç noktası sağlık turizmi olmasına rağmen maalesef hiç önemsenmemiştir. Deniz kum güneş üçlüsü yoğunlaşmış ama son yıllarda öne çıkan turizm dallarında sağlık turizmi, gastroni turizmi, kış turizmi önem kazanmaya başlamıştır. Bu üç turizm dalı da ilimizde de mevcuttur. Özelikle sağlık kurumlarının tanıtım çabaları tabiki çok önemlidir. Sağlık turizmi çok önemli bir turizm dalı ve çok gelir getiren turizm dalıdır. Bu toplantıda nasıl geliştiririz nasıl pay oranını artırırız konusunda düşüncesi görüşü fikri projesi olanlar söylerse mutlu oluruz. Ayrıca Kayseri Turizminin gelişmesinde büyümesinde desteğini esirgemeyen Kayseri Ticaret Odası başkanlığına teşekkür ederim" diye konuştu.

Toplantıda; Kayseri'de Sağlık Turizmini geliştirmek amacıyla, Kayseri Valiliği bünyesinde kurulmuş olan Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı (KAYSAV)'ın tekrar faaliyete geçirilerek dernekte üyelerin gönüllülük esası ile dernek çatısı altında toplanması ve faaliyetlerini yürütmesi, sağlık turizminin en önemli başlangıç merkezi olan hava limanlarında görev yapan kişilere eğitim verilmesi, sağlık turizminin yapılabilmesi için swap analiz raporunun hazırlanması ve paylaşılması, sağlık turizmi çalıştayı yapılması kararlaştırılmış ve Kayseri'de Sağlık Turizmi için gerekli altyapı ve donanımın hazır olduğu, fiyatların dış ülke ve hatta diğer illere göre minimum seviyede olduğu ve bunun desteklenerek daha da önemli bir hale getirilmesi dile getirilerek bir sonraki toplantı tarihinin katılımcılara bilahare bildirileceği belirtilerek toplantı sona erdi.