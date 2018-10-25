İl Sağlık Müdürlüğü'nün Kocasinan ilçesindeki sağlık yatırımları Kocasinan Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla hız kesmeden devam ediyor.

Kocasinan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar'ın da katılımı ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Başkan Yardımcısı Oktay Yetişkin ve Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serpil Poyrazoğlu İlçede yapımı tamamlanmak üzere olan sağlık tesislerini ziyaret etti.

İncelemelerine Kocasinan İlçesi Beşparmak Mahallesinde hayırsever tarafından yaptırılan Medine Aile Sağlığı Merkezi ve üst katında hizmet verecek Sağlıklı Yaşam Merkezi ile başlayan ekip burada gerekli değerlendirmelerde bulunarak binanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Medine Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayraktar “Burada daha öncesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezimiz vardı ama uygun şartlarda olmaması ve doktorlarımızın da daha çağdaş normlarda bir Aile Sağlığı Merkezi talepleri sonrası bir hayırseverimizin bu işi üstlenmesi ile birlikte ilçemize modern bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde Aile Sağlığı Merkezi Beşparmak Yenişehir'deki hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. Kamunun ihtiyacı olan gerek sağlık merkezleri gerek benzeri yapılarla ilgili gerek Belediyemiz bünyesinde gerekse hayırseverlerimizin katkıları ile bu örnekler gün yüzüne çıkmakta. Allah hayır sahiplerine daha çok versin diyor, Sağlık Müdürlüğüne de hayırlı olsun diyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Benli ise “Kocasinan Beşparmak bölgemizdeki Aile Sağlığı Merkezimiz hayırseverimiz tarafından yenilenmiştir. İnşallah en kısa sürede de açılışı gerçekleşecektir. Hayırseverimizin sadaka-i cariyesini Allah kabul eylesin diyorum. Aile Sağlığı Merkezinin üst katı Bakanlığımız tarafından Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak önerildi bu öneri bizim için de pozitif bir etkileşim oldu. Sağlıklı Yaşam Merkezinde Diyetisyenin, Psikoloğun yanı sıra rezervde artı iki Aile Hekimliği Birimi ve mamografi ünitesi planlanmaktadır. Yine rezervde bir de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcuttur. Aile Sağlığı Merkezinin hiçbir şeyden kaçınmayarak çok kaliteli malzemeler kullanılarak yapıldığını görmekteyiz. Bu konuda hayırseverimize ayrıca müteşekkiriz. Kocasinan Belediyemiz ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Turgut Reis Mahallesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezine giden ekip burada da gerekli inceleme ve değerlendirmelerde bulunarak yetkililerden son durumu hakkında bilgi aldı.