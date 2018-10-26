Sağlıklı beslenmeyi tiyatro oyunu ile öğrendiler

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü protokolünde gerçekleştirilen ‘İlkokullar için Beslenme Eğitimi ve Tiyatro Programı İşbirliği' projesi kapsamında 400 ilkokul öğrencisine sağlıklı beslenme konusunda bir tiyatro gösterimi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması'na göre, ilkokul ikinci sınıf çocukların yüzde 9,9'u obez, yüzde 16,6'sı da fazla kilolu olduğu ortaya çıktı. Obezite konusu kapsamında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (ARGE) birimi sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir protokol imzalandı. Bu proje kapsamında 2018-2019 öğretim yılında toplam 15 ilkokulda tiyatro gösterilerinin sergileneceği öğrenilirken projenin ilk tiyatro gösterisi ise Şehit Cennet Yiğit İlkokulunda birinci, ikinci ve dördüncü sınıflardan 400 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Tiyatro gösterisinde sağlıklı beslenme konusunda nelere dikkat edileceği ve Obezite hastalığının doğurduğu sonuçlara dikkat çekildi. Proje hakkında bilgiler veren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, obezitenin çağın en büyük sorunları arasında yer aldığını ve çocuklarda bu hastalığın giderek arttığını ifade etti. Başkan Ceylan, “Obezite malumunuz çağımızın hastalığıdır. Yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da giderek sıklığı artmaya başladı. Dünya sağlık örgütü özellikle bu konu üzerinde durmaya başladı. Obezite sorunun en önemlilerinden bir tanesi fiziksel aktivite eksikliği kadar dengeli olmayan beslenme, uygunsuz beslenme ve aşırı beslenmedir. Bu bağlam da çocuklarımız ağaç yaşken eğilir sözünden çocuklarımızı eğitebilmek amacıyla bir tiyatro gösterisi düzenledik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle düşüncelerimizi paylaştık. Müdürlerimiz bizlere bu konuda destek verdiler. Bugün burada bizler ilk gösterimizi yapacağız. 15 okulumuzda da bu gösterileri yapmayı planlıyoruz. İnşallah öğrencilerimize faydalı olur” diye konuştu.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da yapılan tiyatro gösterileriyle birlikte sağlıklı beslenme konusunda çocukların bu tür eğitimlerle bilgilendirileceğini belirterek: “Başkanımızla beraber bugün burada Obezite ve çocuklarımızın sağlıklı beslenmesiyle alakalı bir tiyatro gösterimiz olacak. Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüz ile beraber yaptığımız ortak protokol neticesinde çocuklarımızı bilgilendirme ve bu konuda farklı beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla böyle bir proje geliştirildi. Okullarımızda da bu projelerin devamı gelecektir. Biz ilçe müdürlüğü olarak da bu projelerle beraber Sağlık Müdürlüğümüzle beraber koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Çocuklarımız bu gösterilerden konu hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Sağlıklı beslenmede dikkatleri üzerlerine toplamış olacağız” dedi.

Yapılan tiyatro gösterisinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ARGE biriminden Biyolog Hatice Nur Timurcu, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve Obezite hastalığı hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Tiyatro gösterisi öğrencilerle birlikte fotoğraf çekimi ile sona erdi.