Sağlıksız 10 ton peynir imha edildi

Konu hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüze Alo Gıda 174 şikâyet hattı vasıtasıyla sağlıksız koşullarda ve iade peynirlerin kullanılarak peynir yapıldığı şeklindeki şikâyet gelmiştir. Bu şikâyeti değerlendiren Kocasinan İlçe Müdürlüğümüz Resmi Kontrol Görevlileri tarafından Alsancak Mahallesi Toptancılar Sitesi 6203 sokakta bulunan işletmenin kilitli olmasından dolayı gerekli izinler alındıktan sonra polis nezaretinde çilingir tarafından kapılar açtırılmıştır. İçeride yapılan kontrollerde binanın ikinci, üçüncü ve dördüncü katlarında insan tüketimi için uygun olmayan bozulmuş, kokuşmuş ve küflenmiş yaklaşık 10 ton peynir tespit edilmiş olup bu ürünler gıda denetçilerimizin nezaretinde belediye çöp arabasına atılarak imha edilmiştir.

Halkımızın sağlığıyla oynayan insan tüketimi için uygun olmayan iade ürünleri toplayarak yeniden işleyip peynir haline getiren bu işyerlerine yönelik denetimlerimiz devam edecektir. Aynı zamanda tulum peyniri adı altında bitkisel yağ kullanarak üretilen ve halkımızı aldatmaya yönelik ürünleri piyasaya süren işletmelerin tespit edilmesi için bu ürünlerden numune alma işlemeleri devam etmektedir. Analiz sonuçlarına göre taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen işyerleri Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmaktadır." ifadesine bulunuldu.