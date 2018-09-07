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07 Eylül 2018 10:32

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ifadesiyle 4 milyar TL’yi bulan dönüşümle Kayseri belediyecilik tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hız kesmeden devam ediyor

07 Eylül 2018 10:32

Projenin birinci etabında inşaat çalışmaları hızla devam ederken ikinci uygulama etabında da uzlaşma görüşmeleri %92 gibi büyük bir oranda tamamlandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şehrimize yeni bir vizyon katacağını belirtti. Sahabiye’nin Kayseri ve bölgemize yakışan bir proje olması ve belediyecilik tarihinin en büyük projesinin planlanandan daha önce hayata geçirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, projenin birinci etabında binaların hızla yükseldiğini kaydetti. Birinci uygulama etabının Kayseri’nin en büyük konut şantiyesi olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Birinci etapta zemin altındaki iki kat otopark üzerine yapılan 5 bloğun da sorunsuz bir şekilde hak sahiplerine teslim edilmesi için inşaatlar tüm hızıyla devam ediyor” dedi.


İLGİ GÖRÜYOR, TAKDİR TOPLUYOR


Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Büyükşehir Belediyesi tarafından başarıyla sürdürülmesi özellikle hak sahiplerinin ilgisini artırdı ve takdirini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projenin ilk etabı gibi ikinci etabının da vatandaşların yoğun ilgi ve takdirini kazandığını dile getirerek, ikinci etapta da uzlaşmaların %92 oranında tamamlandığını belirtti.


Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’nin en komplike kentsel dönüşüm projelerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Ankara’da Kızılay ve Ulus, İstanbul’da Taksim ne anlam ifade ediyorsa Kayseri’de de Sahabiye aynı anlamı ifade ediyor. Cumhuriyet Meydanı’na bakan, içerisinde 5 bin 820 bağımsız birimin bulunduğu 50 hektarlık bir alanı dönüştürüyoruz” dedi.




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