Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ikinci etabının görüşmeleri başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etabın inşaat çalışmalarına temel atma töreni dahi yapmadan başladıklarını ve hızla devam ettiklerini söyledi. Başkan Çelik, şantiye alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi ve inşaatlarda gelinen noktayla ilgili bilgi aldı.

Kayseri’nin en büyük şantiyesi

Sahabiye Projesi’nin Kayseri belediyecilik tarihinin en kapsamlı ve en büyük projesi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, projeyi en iyi şekilde tamamlamak için azami gayretle çalıştıklarını belirtti. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci uygulama etabı şantiye alanında 150 kişi ile inşaatın hızla ilerlediğini dile getiren Başkan Çelik, “Bir blokta zemin temel atma çalışmaları, ikincisinde demir ve betonlama, üçüncüde -2’deki birinci otoparkın çalışmaları, diğer blokta üst tabliye çalışmaları ve ayrıca ikinci otoparkın -1’deki çalışmaları sürüyor. Proje takviminin önünde ilerliyoruz. Şu anda dört kule vinci ile Kayseri’nin en büyük konut inşaat şantiyesi durumunda. Azami gayretle projemiz ilerliyor” dedi.

İkinci etapta uzlaşma başlıyor

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabında uzlaşma görüşmelerinin 28 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlayacağını da dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Vatandaşların kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak olan; huzurlu ve güvenli, sosyal alanları bulunan; şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak dönüşüm projesinin 2. uygulama etabı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Projenin 2. Uygulama Etabı; Açık Sokak, Boylar Sokak, Yıldırım Caddesi ile Prof. Fevzi Fevzioğlu caddesi arasında kalan alan olacak. 1. uygulama etabının devamında, risk taşıyan binaların yoğunlaştığı bu bölgede, yaklaşık 42 bin metrekarelik alanda 87 adet bina ve bu binalarda 515 adet konut, 51 adet işyeri olmak üzere toplam 566 adet bağımsız bölüm bulunuyor. 2. Uygulama Etabında bulunan tüm hak sahipleri 28 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’ne başvuru yapabilecekler” diye konuştu.

Okul ve cami inşaatı sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan okul ve cami inşaatlarını da gezdi. Bir tarafta ilk etap konut çalışmalarının diğer tarafta da sosyal donatı ihtiyacı olan binaların hızla yükseldiğini ifade eden Başkan Çelik, “Camimiz ve okul inşaatı hayırseverlerimizin katkısıyla olağanüstü hızla ilerliyor. Temelini kısa süre önce atmamıza rağmen kaba inşaatı bitti. Okulumuzu yapan Hayırseverimiz Mehmet İlgü’ye de teşekkür ediyorum. Eğitim-öğretim sezonuna yetiştirmek için büyük gayret gösteriyor” dedi.