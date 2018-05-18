Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 13:34

Sahabiye Mahallesi Sakinleri İyilik Sofrasında Buluştu

Sahabiye Mahallesi sakinleri, İlim Hikmet Vakfı öncülüğünde İyilikder tarafından organize edilen iyilik sofrasında buluştu.

Sahabiye Mahallesi Sakinleri İyilik Sofrasında Buluştu

18 Mayıs 2018 13:34


Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde kurulan iftar sofrasına çok sayıda mahalleli katıldı. Arapça ve Türkçe afiş ve pankartlarla ‘iyilik sofrasına’ davet edilen mahalleliler, aileleriyle beraber iftar ettiler.


İyilikder’in ‘komşularımızla iftar ediyoruz’ projesi kapsamında bir araya gelen 700 civarında mahalle sakini, İlim Hikmet Vakfı mensuplarıyla beraber iftar etti.


‘Komşularımızla İftar Ediyoruz’ projesi kapsamında, her Perşembe günü, özellikle Suriyelilerin yaşadıkları değişik mahallelerde iftar gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç