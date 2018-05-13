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13 Mayıs 2018 09:35

Sahabiye’de 2. etap uzlaşma görüşmeleri başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve birinci uygulama etabı inşaatı hızla devam eden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2.

Sahabiye’de 2. etap uzlaşma görüşmeleri başlıyor

13 Mayıs 2018 09:35

Uygulama Etabı’nın uzlaşma görüşmeleri başlıyor. 2. Etap’ta yer alan hak sahipleri 28 Mayıs’tan itibaren uzlaşma görüşmelerini yapabilecek.


Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabında uzlaşma görüşmeleri 28 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. Vatandaşların kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak olan; huzurlu ve güvenli, sosyal alanları bulunan; şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak dönüşüm projesinin 2. uygulama etabı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Projenin 2. Uygulama Etabı; Açık Sokak, Boylar Sokak, Yıldırım Caddesi ile Prof. Fevzi Fevzioğlu caddesi arasında kalan alan olacak. 1. uygulama etabının devamında, risk taşıyan binaların yoğunlaştığı bu bölgede, yaklaşık 42 bin metrekarelik alanda 87 adet bina ve bu binalarda 515 adet konut, 51 adet işyeri olmak üzere toplam 566 adet bağımsız bölüm bulunuyor. 2. Uygulama Etabında bulunan tüm hak sahipleri 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’ne başvuru yapabilecekler.




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