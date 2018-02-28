Sahabiye’de ikinci etap başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye’nin yeni çehresi ile en prestijli ve en gözde yaşam merkezlerinden birisi olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’ne etap etap hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Kayseri’nin geleceğine damga vuracak olan projede ikinci uygulama etabına başlayacaklarını ifade eden Başkan Çelik, ilk etabın da temel atma aşamasında olduğunu söyledi.

“ŞEHRE DEĞER KATACAK BİR PROJE”

Sahabiye’nin Kayseri için İstanbul’da Taksim, Ankara’da Ulus ve Kızılay kadar önemli olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Cumhuriyet Meydanı’na bakan bir mahalleyi dönüştürüyoruz. Tamamı 510 bin metrekarelik bir dönüşüm alanı söz konusu. Burada 624 adet binada, 3 bin 800 adet konut, 1620 adet iş yeri, 400 adet diğer nitelikteki (depo, dernek, kullanım dışı vs. ) bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 5 bin 820 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Tüm bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 680 bin metrekareyi buluyor. Şehir merkezinde bu denli yoğunluğun olduğu bir alanı dönüştürmek kolay değil; ancak çok titiz bir çalışmayla başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak olan dönüşüm projesinde birinci uygulama etabına başladık. Toplam inşaat alanı 132 bin metrekare olan, 622 daire ve 55 iş yerinin bulunduğu birinci uygulama etabında uzlaşma görüşmeleri, planlama faaliyetleri, imar uygulamaları, yıkım çalışmaları ve inşaat yapım ihale işlemlerini tamamlayarak temel atma aşamasına geldik. Şimdi sırada ikinci uygulama etabı var” dedi.

“HALKIN RIZASINI ESAS ALIYORUZ”

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı’nda saha tespit ve değerleme çalışmaları ile proje tasarımlarının tamamlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belirlenen alanda bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti. Başkan Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin her aşamasında şeffaf, hakkaniyete uygun, uzlaşmalar ile hak sahiplerinin memnun kalacağı adil paylaşım esasına dayanan bir kentsel dönüşüm modeli uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi ve Boylar Sokak ile Yıldırım Caddesi ve Açık Sokak arasını kapsıyor.