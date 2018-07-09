Sahabiye’ye örnek okul

Okulun son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, inşaatta çalışanlarla da öğle yemeği yedi. Başkan Çelik, Hayırsever Mehmet İlgü’nün yaptırdığı okulun Türkiye’nin en modern okullarından birisi olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılmakta olan 36 derslikli okulun inşaatını, okulu yaptıran Hayırsever Mehmet İlgü ile birlikte gezdi. 4 adet laboratuvarı, spor salonu, yönetici odaları, kütüphanesi gibi birimleriyle 6 bin 600 m2 inşaat alanına sahip okulun son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, öğle yemeğinde işçilerle birlikte kıymalı yedi.

Yemek sonrası çalışanlara hitap eden Başkan Mustafa Çelik, okulun modern bir mimari ile yapıldığının altını çizerek, “Türkiye Cumhuriyetinde 36 derslikli olup, bu denli modern bir şekilde yapılan ve bu kadar kısa sürede biten devlet okulu inşaatı yok. Okulun yapımında başından itibaren görev alan tasarımcılar, mimarlar, hafriyatçılar, demirciler, kalıpçılar, betoncular, alçıpancılar, elektrikçiler, fayansçılar, sıvacılar ve daha ne kadar çalışan varsa hepsinden Allah razı olsun. Her bir santimetrekaresinde iziniz var. Burada okuyacak öğrencilerin aileleri ‘Bu işe emeği geçenlerden Allah razı olsun’ dediklerinde sizler de bu dualardan nasibinizi alacaksınız” dedi.

“EĞİTİM SEZONUNA HAZIR HALE GELECEK”

Hayırsever Mehmet İlgü’nün kendilerini kırmayarak okulun yapımını üstlendiğini ifade eden Başkan Çelik, “6 ay gibi kısa bir sürede bu noktaya gelindi. İnşallah eğitim sezonuna hazır hale getireceğiz. Türkiye’de hiçbir kentsel dönüşümün sosyal donatıları önceden bitmez. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşaatı yürürken okul, cami, yeşil alan projelerini önceden bitiriyoruz. Bu da projeye ve insana verdiğimiz önemi gösteriyor. İnşallah eğitim dönemini açtığımız zaman özel okuldan daha lüks mekanda öğrencilerimiz eğitim görecek” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, çalışanlarla yediği öğle yemeğinin ardından inşaatı gezerek bilgi aldı. Okul inşaatında paradan kısılmadan yapılması gereken her şeyin yapıldığını vurgulayan Başkan Çelik, sınıfların kat yüksekliğine de dikkat çekti. Kayseri’deki en ferah sınıfların bu okulda olacağını dile getiren Başkan Çelik, özel okullardan üst seviyede bir standardın olduğunu belirtti. Başkan Çelik, sadece yalıtım için harcanan paranın bile takdire şayan olduğunu kaydetti.

Okulun mimarı da yaptığı açıklamada yalıtımı yapılan cephenin yanmaz malzemeden kaplandığını belirterek, “Okulda sınıf ve koridorlarda kat yüksekliği 4 metre. Bu yüzden çok ferah. Ayrıca okulda tek koridor ve sınıflar mevcut. Diğer okullar karanlık koridor ve her iki yanlı çift sınıftan oluşuyor. Yine okulda çocukların yaklaşık 6 dönümlük çok büyük bir bahçesi var. Okul için yurt dışı standartlarında tasarım yaptık” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik, okulu gezerken Hayırsever Mehmet İlgü’nün mermer yerine granit yaptırdığını da belirterek okulun kalitesine vurgu yaptı. Hayırsever Mehmet İlgü de öğrencilerin güle güle kullanmasını temenni etti.