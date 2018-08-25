Şahin, kadroya geçen işçilerin tediye ödemelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yayınladığı genelgeyle, bayramdan önce yapılması kararının alınmasına rağmen, bazı kurumlar tarafından ödenmediğini ifade etti.

“Ya Cumhurbaşkanına meydan okuyorlar ya beceriksizler”

İlk taksidi bayramdan önce 17 Ağustos’ta yapılacak olan ödemelerin yerine getirilmemesinden dolayı bazı kurumlardaki işçilerin bayrama buruk girdiğini belirten Şahin, “Bunun biz iki sebebi olduğunu düşünüyoruz. Ya Cumhurbaşkanına meydan okuyorlar ya da beceriksizliklerinden dolayı hazırlayamadılar ve yatırılmadı. Birinci suç için Cumhurbaşkanı ne yapacaksa yapar. Devletin başında ki kişi emir veriyorsa bunun alt yapısı yapılmıştır. Beceriksizliklerinden yapamamışlarsa burada da görev bizlere düşüyor.. Tüm - İş Konfederasyonu olarak ülkenin her köşesinde 81 ilinde liyakatsiz yönetici istemediğimizi ilan ediyor ve bu liyakatsiz yöneticileri zaman içerisinde tek tek ifşa edeceğimizi de buradan duyuruyoruz.”

“Liyakatsiz yöneticiler suçu SGK’ya atıyor”

Bazı kurumların işçilerin şikayet etmesi üzerine, suçu SGK İl Müdürlüklerine attığını kaydeden Şahin, “Bu işin SGK ile bir alakası yoktur. SGK kendi personeline bu ödemeleri yaptı. Liyakatsiz yöneticiler kendi beceriksizliklerini başkalarına atmasınlar. Kurumlar kendi içerisinde bu ödemeleri yapmak zorundalar” ifadelerini kullandı.