Şahmelik köyündeki 7 katlı tarihi mağara ziyaretçileri bekliyor

Develi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şahmelik mahallesinin ilk kurulduğu yer olan ve Hititlere ait olduğu belirlenen oyularak yapılan yeraltı şehri ile ilgili bilgi veren mahalle sakinlerinden Sezai Arsu, "Bir rivayete göre oyularak yapılan ve 7 katlı olan bu yeraltı şehrinin altından su geçiyormuş. Zamanında burada yaşayanlar yer altına inerek yüzeye çıkmadan bu suları kullanmışlar. Bu yeraltı şehrinin 6-7 kilometreye kadar uzandığı biliniyor. Şu anda kayalar düştüğü ve yolları kapattığı için 600-700 metre kadar gidilebiliyor. Bu gezi sayesinde yeraltı şehrinin güzelliklerini isteyen herkes görebilir" diye konuştu.

Şahmelik Köyünün Tarihi

Köyün ilk kuruluşu bugün ki olduğu yerde değildir önce yer altı şehri denilen oyma kalede başlamıştır. Bu dönem Hititlere aittir. Daha sonra kayadan oyma evlerden ve burada bulunan kaya mezarlarından anlaşıldığına göre Kestelcik ve Gölcegiz beldelerinde de iskan etmişlerdir. Bundan sonrada Sarıfakılı da da su kuyularından büyük inlerden anlaşıldığına göre hayvancılık amaçlı bu bölgeye de yerleşmişlerdir. Yine merdan kayalarının kaya yapısının kolay oyulabilmesi nedeniyle buralarda da yaşanmıştır. Zaten mezar kalıntıları hala mevcuttur. Köyün mezarlığındaki mezar taşlarına bakıldığında Bizans, Roma ve Selçuklular tarafından da yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Ünlü Selçuklu hanedanından olan Melikşah, Çukurova bölgesine geçerken burada otağını kurar ve bir müddet dinlenirmiş ismini de oradan almıştır.