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13 Eylül 2017 14:11

Sahte altın ve künye satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Kayseri’de kuyumculara sahte altın ve künye satmaya çalışan 3 şahıs yakalandı.

Sahte altın ve künye satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

13 Eylül 2017 14:11


Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş ilinden gelerek Kayseri’de beş ayrı kuyumcu dükkanına, içerisi bakır ve gümüş karışımından ibaret olan altın görünümlü künye satarak esnafları dolandıran şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldığı öğrenildi.


Yapılan operasyonda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.T.(28) , İ.A.(25) ve M.G. (25) isimli şahıslar takip neticesinde kullandıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şahısların üzerlerinden ve oto içerisinde sahte altınlar karşılığında aldıkları 8 bin 860 TL para ile az bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Şahıslar Emniyet’te ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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