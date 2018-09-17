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Sahte polisler tutuklandı

Kayseri’de 78 yaşındaki yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve 344 bin TL paralarını alan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 78 yaşındaki yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve 344 bin TL paralarını alan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki V.A. ve D.A. isimli çifti arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti korkuttu. Telefondaki dolandırıcılara inanan yaşlı çift, eve gelen dolandırıcıya 344 bin TL değerindeki dövizi elden teslim etti.


Olayın fark edilmesi üzerine yapılan şikayet sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Oluşturulan iki özel ekip yaklaşık 48 saatlik güvenlik kamera kaydını incelemeye aldı ve şüphelilerin 24 yaşındaki M.A. ile 25 yaşındaki İ.A. olduğunu belirledi.


Çalışmalarda zanlıların Konya'da olduğu belirlendi ve Konya'daki adrese operasyon düzenlenerek zanlılar yakalandı ve gözaltına alındı.


Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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