Sakatlanan rakibini kucağında taşıdı

Sakatlanan Erkiletsporlu futbolcuyu rakip takımdan Muhammed Emin Özcan kucağına alarak soyunma odasına kadar taşıdı.

Erkiletspor'lu Murat Uyanık müsabakanın son dakikalarında bir pozisyon sonrasında tendonundan sakatlandı. Acı içerisinde yerde kalan Murat'a ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldıktan sonra saha kenarına alındı. Yürümekte zorlanan Murat'ı Kocasinan Şimşeksporlu Muhammed Emin Özcan kucağına alarak soyunma odasına götürdü. Bu güzel görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı.