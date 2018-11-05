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Sakatlanan rakibini kucağında taşıdı

Kocasinan Şimşekspor-Erkiletspor müsabakanın son dakikalarında çok güzel bir görüntü yaşandı.

Sakatlanan Erkiletsporlu futbolcuyu rakip takımdan Muhammed Emin Özcan kucağına alarak soyunma odasına kadar taşıdı.


Erkiletspor'lu Murat Uyanık müsabakanın son dakikalarında bir pozisyon sonrasında tendonundan sakatlandı. Acı içerisinde yerde kalan Murat'a ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldıktan sonra saha kenarına alındı. Yürümekte zorlanan Murat'ı Kocasinan Şimşeksporlu Muhammed Emin Özcan kucağına alarak soyunma odasına götürdü. Bu güzel görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı.

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