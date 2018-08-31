Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 08:53

Sakıb’tan güzel haber

Sol çapraz bağlarında kopma olduğu ve ligin ilk yarısını noktalandırdığı söyleyen Sakıb Aytaç ile ilgili olarak Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklama yaptı.

Sakıb’tan güzel haber

31 Ağustos 2018 08:53

Başkan Bedir, Sakıb ile ilgili camiaya güzel bir haber verdi.


Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sakıb ile ilgili olarak, "Sakıb, Hollanda’da dizinde küçük bir problem yaşamış. Gündeme bile gelmedi. Sonrasında Konyaspor maçı. Sonrası lig maçlarında oynadı. Şuanda da yapılan muayenesinde kendisini sıkıntıya sokacak bir şey görünmüyor. Bazı oyuncularda bağın dizi taşıması ile adalenin taşıması arasında ters orantı var. Bazı insan anatomisinde bağın hasar gördüğü andan itibaren yürümesi bile mümkün olmazken, bazı oyuncular ise bağ kopmasına rağmen futbol oynayabilir. Bizim yardımcı antrenörümüz Hakan Ertürk 10 yıl bağları kopuk olarak futbol oynadı. Bazı sporcularda bu olabiliyor. Sakıb’ın da muhtemelen böyle bir durum var" dedi.


Sakıb’ın adale yapısının güçlü olduğunun doktorlar tarafından ifade edildiği ve Sakıb’ın adale güçlendirmesi ile futbol hayatına devam edeceğini söyleyen Başkan Bedir, "Sakıb ameliyat olmayacak. Öyle bir düşünce yok. Ancak 1 haftalık dinlenme sonrasında takıma dönebilir. Ameliyat dahi olsa, normalde 5-6 ay süren futbola dönme durumu Sakıb için 2-3 ay olur" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç