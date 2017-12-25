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25 Aralık 2017 13:50

Salonu olmayan okulun voleybol takımı filede fırtına estirdi

Spor salonu olmayan Hacı Ahmet Arısoy Lisesi’nin Kız-A, Kız-B ve Erkak-A Voleybol Takımı, gruplarında namağlup olarak yoluna devam ediyor.

Salonu olmayan okulun voleybol takımı filede fırtına estirdi

25 Aralık 2017 13:50


Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi’nde 2000 yılından beri görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Şevket Yüksel, kurduğu voleybol takımlarıyla dikkat çekti. Okulda spor salonu bulunmamasına rağmen Kız-A, Kız-B ve Erkek-A voleybol takımı kuran Şevket Yüksel, kurduğu takımlarla okullar arası voleybol müsabakalarına katıldı.


Çalışacakları bir spor salonu olmamasına rağmen voleybol tutkunu olan öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni Şevket Yüksel’in de desteği ile okullar arasında yapılan Kız-A, Kız-B ve Erkek-A kategorilerinde gruplarında namağlup olarak yollarına devam ediyor.




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