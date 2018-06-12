Sami Dedeoğlu, "25 Haziran’da yeni bir sayfa açılacak"

sıra milletvekili adayı Sami Dedeoğlu, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşların, ülke üzerinde oynanacak oyunları bozacağını belirterek, "25 Haziran’da yeni bir sayfa açılacak" dedi.

Seçim ziyaretleri kapsamında İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden AK Parti 7. sıra Milletvekili adayı Sami Dedeoğlu, "Öncelikle Ramazan Bayramı’nın bütün ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Çocuklarla beraber bayramı huzur içinde geçirmeyi nasip eylesin. Bir hafta sonra da 24 Haziran ülkemizin çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği açısından çok önemli bir seçim olacak. Bu seçim sıradan bir seçim değildir. 15 Temmuz’da içeride ve dışarıda bizi yenemediler. Ardından ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak istediler ama bizim askerimiz buna fırsat vermedi. Zeytin Dalı operasyonu ve Afrin operasyonunda başarılı olundu. 24 Haziran seçimlerini engellemek için ekonomiyi vurmak istediler. Vatandaşlarımız bu oyunları gördü. İnşallah 24 Haziran’da bunlara gerekli cevap verilecektir. 25 Haziran’da yeni bir sayfa açılacak" diye konuştu.

Kandil’e başlatılan operasyonu da değerlendiren Sami Dedeoğlu, "Kandil’de de son terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İnşallah al bayrağımızı göklere dikeceğiz. Tek millet, tek vatan, tek devlet için savaşacağız. Kimsenin ülkesinde gözümüz yok. Bizim ülkemize gözünü dikenlere de gerekli cevabı verdiğimiz gibi Kandil’de de son noktayı koyacağız. Bu da inşallah milletimize bir bayram müjdesi olur." dedi.