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Şamil Çinaz siftah yaptı

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yenerek 3 puanı kazanan Kayserispor'da Şamil Çinaz golle tanıştı.


2017-2018 sezonu başında Bursaspor'dan transfer edilen Şamil Çinaz, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı. Geçen sezon 28 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçında sahaya çıkan Şamil, sadece 1 asist yapıp gol atma başarısı gösteremezken bu sezon ilk golünü Sivasspor'a attı.


Kayserispor ile bu sezon 5 Süper Lig maçında görev yapan 32 yaşındaki orta saha futbolcusu maçın 53. dakikasında Mensah'ın sağdan kullandığı köşe atışında Umut Bulut'un ortaya çevirdiği topu iyi takip eden Şamil Çinaz, plase bir vuruşla Sivasspor ağlarına ilk golünü attı.


Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Şamil Çinaz, sonrasında idmanda sakatlanmış ve 2 haftadır formasından uzak kalmıştı. Sivasspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Şamil Çinaz, futbol kariyerindeki 254. resmi müsabakasında 14. golünü atmış oldu.

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