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04 Haziran 2018 10:29

Şampiyon Sindelhöyükspor Oldu

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Şampiyon Sindelhöyükspor Oldu

04 Haziran 2018 10:29

Amatör B Grubunda Argıncık Stadında oynanan maçta Kıranardıspor’u 1-2 yenen Sindelhöyükspor şampiyon oldu.


Argıncık Stadı’nda oynanan ve çok sayıda taraftarın izlediği Kıranardıspor-Sindelhöyükspor karşılaşmasında gülen taraf Sindelhöyükspor oldu. Rakibini 2-1 yenerek 16 maç sonunda 40 puan toplayarak şampiyon olan Sindelhöyükspor futbolcuları bitiş düdüğü sonrasında büyük sevinç yaşadı.


Maç sonunda açıklama yapan Sindelhöyükspor Başkanı Paşa Türkmen "Şampiyon olduk emeği geçen ve maçımızı izlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Sindelhöyükspor Teknik Direktörü Enes Kılıç ise, "Şampiyon olan takımımızı kutluyoruz. Bu şampiyonluğumuzu ilk önce bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza ve bütün Sindelhöyük halkına armağan ediyorum" diye konuştu.




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