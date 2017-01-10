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10 Ocak 2017 17:55

Şampiyona öncesi kayak sporcularından Başkan Cabbar’a ziyaret

Şampiyona öncesi kayak sporcularından Başkan Cabbar’a ziyaret

10 Ocak 2017 17:55

14-15 Ocak tarihlerinde Erzurum’da yapılacak olan Türkiye Kayak Şampiyonası öncesi Develi Belediyesi Kayak Sporcuları Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.
Kayseri genelinde yapılan snowboard ve alp disiplini yarışmalarında Develi Belediyesi Kayak Sporcuları 7 madalya kazanarak il birincisi olurken ayrıca 11 sporcusu ise bölge takımına seçilmeye hak kazandı. Antrenör Ahmet Aras’la birlikte şampiyona hakkında bilgiler veren sporcular ve velileri desteklerinden dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletti. Develi’nin sporda özellikle de kayak sporunda başarı ivmesinin hızla yükseldiğini belirten Başkan Cabbar, “Sporcularımız inşallah Erzurum’da yapılacak olan turnuvada bizi en güzel şekilde temsil ederek Develimizin adının duyulmasına vesile olacaklar. Bütün sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” diyerek ziyaret sonrasında sporculara hediyeler takdim etti.



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