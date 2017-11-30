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30 Kasım 2017 11:56

Şampiyonlar Büyükşehir’de

Kayseri’nin gururu olan şampiyon kardeşler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Şampiyonlar Büyükşehir’de

30 Kasım 2017 11:56

Gizem ve Demir Elmaağaçlı’yı Kayseri’ye yaşattıkları şampiyonluklar için tebrik eden Başkan Çelik, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.


Okçulukta girdikleri tüm müsabakalarda şehri ve ülkemizi başarıyla temsil eden Gizem ve Demir Elmaağaçlı kardeşler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e daha önce verdikleri sözü tutarak yeni madalyalarla geldi. Şampiyon kardeşler, üç üniversite olimpiyat madalyası, iki dünya derecesi ve bir Fetih Kupası derecesiyle Başkan Çelik’i ziyaret ettiklerini belirterek, başarıların devamının geleceğini ifade etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri’nin adını ulusal ve uluslararası alanda duyuran başarılı sporcuları şehir adına tebrik etti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Meclis üyelerimizin oy birliğiyle aldığımız kararla ilimize uluslararası derece getiren tüm sporcularımızı ödüllendirelim istedik. Birinciye 30 altın, ikinciye 20 altın, üçüncüye 10 altın veriyoruz. İlimize katıldığınız bu madalyalardan dolayı size teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Çelik, şampiyon kardeşleri kazandıkları madalyalar ölçüsünde altınla ödüllendirdi ve başarılarının devamı temennisinde bulundu.




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