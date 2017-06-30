Şampiyonluğu kutlamak için eski oyuncular objektif karşısına geçti

Şampiyon olan kadro ile kulüpte 1980-85 yılları arasında forma giyen isimler bir araya gelerek iki farklı fotoğraf çektirdi. Aynı takımın dünü ve bugününü yan yana getiren fotoğraflar spor camiasından ilgi gördü.

Kayseri’de 1966 yılında Çukurspor ismi ile kurulan kulüp amatör lige 1980 yılında girdi. Futbol, voleybol, güreş, hentbol, faaliyetlerinde bulunan ekip futbolda ikinci amatör de yer aldı. 1989-1992 yılları arasında Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde Kayseri’yi temsil etti voleybolda il birincilikleri elde etti. Güreşte özellikle de yağlı güreşlerde ismini duyurdu. Ancak ilgisizlikten dolayı 1998 yılında faaliyetlerini askıya aldı. O dönem takımda futbol, basketbol, voleybol oynayan isimler kulübün durumuna daha fazla dayanamayınca biraraya gelerek 2001 yılında yeniden kulübü faaliyete geçirdi.

Özvatan Belediye Başkanı HalimDemir’in büyük desteği ile Kulüp Başkanı Suphi Eseoğlu’nun çalışmaları ile kulüp yoluna Özvatan Gençlikspor olarak devam etti. Futbol branşının tescilini 2016-17 sezonunda yaptıran kulüp ilk yılında İkinci Amatör Küme şampiyonu olarak futboldaki ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Bu durum camiayı sevince boğarken kutlamalar ilginç bir olaya sahne oldu Şampiyon olan kadro ile takımda 1980’li yıllarda forma giyen şimdi ise asker, öğretmen, avukat gibi farklı meslek gruplarında yer alan isimler Özvatan ilçe Stadı’da bir araya gelerek formalarını giydi ve objektif karşısına geçti. Aynı takımın 1980’li yıllarda çekilmiş fotoğrafı ile yeni fotoğrafı yan yana konulduğunda yılların nasıl geçtiğini de göz önüne sermiş oldu.