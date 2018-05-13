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13 Mayıs 2018 11:05

Sanatçı adaylarına ödülleri verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Liseler arası Tiyatro Festivali sona erdi.

Sanatçı adaylarına ödülleri verildi

13 Mayıs 2018 11:05

Festivalin kapanışında jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu okullara ödülleri verildi.


Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13.’sünü düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’nin kapanış programı Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Bu yıl 24 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan festivale yurt dışından Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna Hersek ekipleri, il dışından da Ankara, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Giresun, Erzurum ve Manisa illerinden liseler katıldı. 19’u Kayseri’den olmak üzere 31 okul hazırladıkları oyunları Şehir Tiyatrosu’nda sahneledi.


Kapanış programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürü Erkan Küp, 12 yıl önce başlatılan tiyatro festivaline bugüne kadar 20 ülke ve 81 ilin tamamından 385 okulun katıldığını ve sahnelenen oyunları 295 bin kişinin izlediğini söyledi. Oyunlarda 7 bin 500 gencin oyuncu ve teknik ekip olarak görev yaptığını ifade eden Erkan Küp, “Bu rakamlar gençlerin kültür ve sanata ilgi ve yatkınlığını gösteriyor. Biz bu etkinliği hiç bir zaman yarışma olarak düşünmedik. Amacımız farklı ülke ve şehirlerin kültürlerini tanıtmak, şehrimizin kültürünü sunmak, gençler arasında dostluk bağları kurmak ve kurulan bağları kuvvetlendirmektir” dedi.


Programda daha sonra festivalin Jüri üyelerine plaketleri, okullara ve öğrencilere de plaket ve ödülleri verildi.




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