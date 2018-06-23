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23 Haziran 2018 09:10

Sanatçı Yıldızdoğan: "Kızıl Elma’yı Amasya elması zannediyorlardı"

Kayseri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen programda sevenleriyle buluşan sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, "15 yıl önce ‘Kızıl Elma’ türküsünü seslendirdiğimde herkes Amasya elması zannediyordu" dedi.

Sanatçı Yıldızdoğan:

23 Haziran 2018 09:10


Talas ilçesi Rifat Yıldırım Parkı’nda Kayseri Ülkü Ocakları ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe MHP milletvekili adaylarının yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok yaptığı kısa konuşmada 24 Haziran seçimlerinde neden Cumhur İttifakı’nı kurduklarını anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP milletvekili adaylarına oy istedi. Konuşmaların ardından tek tek kürsüye çağrılan adaylar kalabalığı selamladı.



"Kızıl Elma’yı Amasya elması zannediyorlardı”


Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, ’Ölürüm Türkiyem’ şarkısı ile konsere başladı. ’Şehitler Ölmez’ parçasını seslendirdikten sonra Yıldızdoğan, "15 yıl önce ‘Kızıl Elma’ türküsünü seslendirdiğimde herkes Amasya elması zannediyordu. Yıllar sonra Afrin’e giden bir asker kardeşim muhabirin ’Nereye gidiyorsunuz?’ sorusuna ‘Kızıl Elma’ya diye cevap verince herkes ne olduğunu öğrendi çok şükür" diye konuştu.


Daha sonra ‘Kızıl Elma’ türküsünü seslendiren Yıldızdoğan, vatandaşlara türkü dinlemekten hiçbir zaman vazgeçmemelerini söyledi. Yıldızdoğan, söylediği şarkı ve türkülerle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.




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