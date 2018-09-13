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Saraycık Mahallesindeki Parke Çalışmaları Tamamlandı

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Kanalizasyon çalışmaları da tamamlanan Saraycık Mahallesine çalışmalar kapsamında 5 bin metrekare kilit parke döşeyen ekipler benzer çalışmaların diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde de devem edeceğini belirtti. Kanalizasyon ve parke yapımının mahallelerinin en büyük ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinleri iki büyük hizmeti mahallelerine getirmelerinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini iletti.

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