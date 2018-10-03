Şarbon Hastalığı, ERÜ'de Düzenlenen Sempozyumda Ele Alındı

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Sempozyumun ilk konuşmacısı Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın, hayvanları şarbon hastalığından koruma yollarını anlattı.

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Keleş ise yaptığı sunumda, hayvanlarda şarbon hastalığının teşhisi konusunda bilgiler verdi.

Prof. Dr. İhsan Keleş, “Hayvanlarda şarbon bulgularına bakıldığında 48 saat içerisinde gelişmektedir. Bu sürede şiddetli depresyon, halsizlik, süt verimi azalır ve kanla karışık koyu sarı renk alır. Genellikle ishal gözlenir” diye konuştu.

Sempozyum, Prof. Dr. Mehmet Doğanay, Prof. Dr. Zafer Gönülalan, Veteriner Hekim Sami Yılmaz'ın “Tek Sağlık Konseptinde Şarbon” konusunda yaptığı sunumların ardından sona erdi.