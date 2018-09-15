Sare Eğitim Kurumları yeni eğitim sezonuna hazır

2013 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan Sare Eğitim Kurumları, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hazırlıklarını tamamladı. Sare Eğitim Kurumları Müdürü Mikail Tunç, yaptığı açıklamala 43 tane öğretmen ile hizmet verdiklerini dile getirdi.

Tunç, "2017-2018 eğitim ve öğretim yılını tamamladıktan sonra hazırlıklarımıza başladık. Gerek bahçe düzenlemesi gerekse sınıf içerisindeki düzenlemeler, araç ve gereç olarak yaptığımız takviyelerle hazır hale geldik. Anadolu lisesinde 20 öğretmen, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi sağlık alanı için 23 tane öğretmen görevlendirdik. 300 öğrencimizle eğitim ve öğretime hazır hale geldik. Devlet kitapları zamanında teslim ediyor ama kendi alacağımız soru bankaları ve kaynakları da temin ettik ve hazır hale geldi. Pazartesi günü herhangi bir sıkıntıya meydan vermeden eğitim ve öğretime kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim sezonunda öğrenciler için yeni projeler hazırladıklarını dile getiren Mikail Tunç, "Yıl içerisinde sağlık alanında proje çalışmalarımız var. Geçen yıl ERASMUS Projesi kapsamında İtalya'ya ve Hollanda'ya öğrencilerimizi gönderdik. Bu yılda Almanya ve İtalya'ya öğrenciler göndereceğiz. Öğrencilerimiz orada staj yapıyorlar ve sertifika alarak çok daha avantajlı bir konuma geliyorlar. Yıl içerisinde yine Antalya kampımız olacak. Öğrencilerimizi hem üniversiteye hazırlama bağlamında hem de eksikliklerini tamamlama anlamında çalışmalarımız var. Bu yıl spor faaliyetlerinde de uluslararası düzeyde yarışmalar planlıyoruz. Geçen yıllarda özellikle atletizm de Kayseri'de 2'incilik ve 3'üncülük alan bireysel tarzda başarılarımız var. Bu yıl yine bu tür karşılaşmalara katılacağız. Öğrencilerimizin sosyal yönden bu tür aktiviteler ile takviye edilmesi gerekiyor. Çocuklarımızı boş bıraktığımız zaman değişik yerlere gidebiliyorlar. Dolayısıyla bu tür etkinlikler ile olumsuz davranışların ortadan kaldırılması başarılı oluyor" diye konuştu.

"Sare Eğitim Kurumları"

Sare Eğitim Kurumları 2013 yılında Sare Sağlık Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime başlamış ve 2017 yılına kadar yüzlerce Hemşire ve Acil Tıp Teknisyenini sağlık sektörüne kazandırmıştır. 2015 yılı itibariyle Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüşen okulumuz halen Yardımcı Hemşirelik bölümü ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümü ile eğitim öğretime devam etmektedir. Sare Eğitim Kurumları 2014 yılında Sare Anadolu Lisesini açarak, 3 dönem boyunca prestijli üniversitelere öğrencilerini kazandırmıştır. Sare Eğitim Kurumları sadece içinde yaşanılan zamanın gereksinimlerine göre değil aynı zamanda gelecek neslin ihtiyaçlarını bilerek ona göre hazırlıklarını yapan, yaşanılan zamanın da bütün teknik ve teknolojik gelişmelerini bünyesine nüfuz ettiren, aynı zamanda sevgi, hoşgörü iklimini soluyan, iletişimi kuvvetli, his ve düşüncelerini doğru ifade edebilen bireyler yetiştirme hususunda Kayseri' nin en iyisi olmaya devam edecektir.