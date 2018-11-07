Sare Eğitim Kurumlarında 'Hayatımız Çocuklarımız' semineri

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla Sare Eğitim Kurumlarında ‘'Hayatımız Çocuklarımız ‘' konulu seminer düzenlendi. Seminere Sare koleji öğrenci,öğretmen ve personelleri katıldı.

Eğitim semineri veren Kayseri Lösev Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Çokeken Lösev'in kuruluş amacı ve çalışma politikaları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Arzu Çokeken, "LÖSEV, 1998 yılından bu yana tüm Türkiye genelinde binlerce lösemili çocuk ve ailesine maddi-manevi destekler iletmekte, çocukları yaşama bağlamaktadır. Bu denli önemli ve kutsal görevi, bir sivil toplum kuruluşu olarak, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever Türk halkının destekleri ile gerçekleştirmektedir. Bu anlamlı çabalar çocuklarımızın yüzünde birer gülümseme, tedavilerinde hızlı ilerlemeler olarak bizlere yansımaktadır.

Biz Lösev olarak elimizden geldiğince var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bugünde Sare Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor ve siz gençlerimizin desteğinizi bekliyoruz.''dedi.

Sare Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup İdis; Lösev'in kuruluşunun 20. yılı içerisinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerin kendileri ve öğrenciler için çok faydalı olduğunu ayrıca 2-8 Kasım tarihlerinde maskelerini takarak bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.