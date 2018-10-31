Sare Eğitim Kurumlarından kimsesiz çocuklar için "Bir Çocuk Da Sen Giydir" kampanyası

Sare Eğitim Kurumları tarafından kimsesiz çocuklar için 'Bir Çocuk Da Sen Giydir' kampanyası başlatıldı.

Sare Eğitim Kurumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Danışman Öğretmeni Elif Elmadağ, "Biz okulumuz öğrencilerinin gayreti Kayseri merkez ve İlçe Kaymakamlıklarının bilgisi ve desteğiyle ‘Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında ‘Bir Çocuk da Sen Giydir' sloganıyla yola çıkıyoruz. Öksüz ve yetim çocuklarımızın soğuk kış günlerinde üşümemeleri için bir bota ve bir monta ihtiyaçları var" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Danışman Öğretmeni Elif Elmadağ rehberliğinde Toplum Hizmeti çalışması kapsamında yürütülen kampanyaya okul idare, öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Danışman Öğretmeni Elif Elmadağ, çocukların yüzlerini gülümsetmek için gayretle çalışacaklarını belirtti.