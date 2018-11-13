Sare'nin madalya avcıları başarıya koşuyor

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ‘10 Kasım 2018 Atataürk'ü Anma Kros Yarışmaları'nda Özel Sare Anadolu Lisesi Kayseri birincisi oldu.

Yarışmalarda, Sare Anadolu Lisesi öğrencilerinden İsmet Doğan il birincisi, Muhammed Çimen il ikincisi, Halil Sade il üçüncüsü, Caner Selçuk il dördüncüsü derecelerini aldı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Sezer Şarvan, okulda yakalanan başarıya dair, “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrâk ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim' diyen Ata'mızın izindeki öğrencilerimizin böyle anlamlı bir günde okulumuza başarı getirmesinden dolayı gururluyuz” diye konuştu.