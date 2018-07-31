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31 Temmuz 2018 12:12

Sarı Mustafa kalbine yenik düştü

Kayserili Futbol Antrenörü 55 yaşındaki Mustafa Hür Öztürk’ün, tatil yaptığı Fethiye’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi Kayseri spor camiasını üzüntüye boğdu.

Sarı Mustafa kalbine yenik düştü

31 Temmuz 2018 12:12


Futbolculuk hayatı boyunca Emniyetspor, Yeni Sanayispor, Köy Hizmetleri ve Meysuspor gibi takımlarda forma giyen ve ’’Sarı Mustafa’’ lakabı ile Kayseri futbolunun yakından tanıdığı Mustafa Hür Öztürk, futbolu bıraktan sonra yoluna antrenör olarak devam etmişti. Son olarak Birinci Amatör Küme takımlarından Sanayi Esnafspor’u çalıştıran Öztürk, tatil için bulunduğu Fethiye’de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Bu haber Kayseri futbol camiasını üzüntüye boğarken, yakınları tarafından cenazesi Kayseri’ye getirilecek olan Mustafa Hür Öztürk, yarın toprağa verilecek.




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