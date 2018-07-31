Sarı Mustafa kalbine yenik düştü

Futbolculuk hayatı boyunca Emniyetspor, Yeni Sanayispor, Köy Hizmetleri ve Meysuspor gibi takımlarda forma giyen ve ’’Sarı Mustafa’’ lakabı ile Kayseri futbolunun yakından tanıdığı Mustafa Hür Öztürk, futbolu bıraktan sonra yoluna antrenör olarak devam etmişti. Son olarak Birinci Amatör Küme takımlarından Sanayi Esnafspor’u çalıştıran Öztürk, tatil için bulunduğu Fethiye’de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Bu haber Kayseri futbol camiasını üzüntüye boğarken, yakınları tarafından cenazesi Kayseri’ye getirilecek olan Mustafa Hür Öztürk, yarın toprağa verilecek.