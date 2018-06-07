Sarıoğlan ilçesinde düzenlenen törene Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Ulutabanca, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Seher Mercan, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli yaralı ve acil hastalara ilk müdahalenin öneminden bahsederek ilçenin sağlıkla ilgili bölgedeki stratejik konumuna değindi. Acil Sağlık hizmetlerini daha iyi sunulması adına açılan istasyonunun hayırlara vesile olmasını dileyerek kazasız, belasız afetsiz günler diledi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut ise ’her şeyin başı sağlık’ diyerek 112 acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması adına ilçeye ikinci bir istasyon açılmasına vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış töreni, konuşmalarının ardından kurdela kesilmesi ve hayırlı olsun temennileri ile son buldu.